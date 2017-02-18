В Турции задержан корреспондент Die Welt

Анкара, , 00:47 — REGNUM Корреспондент Die Welt Дениз Юцель задержан в Турции, ему предъявлены обвинения в терроризме. Новость об этом сообщает сайт немецкой газеты.

По информации издания, полиция обвинила Юцеля, имеющего двойное гражданство Германии и Турции, в причастности к экстремистской организации, воровству данных и террористической пропаганде.

«Мы полагаем, что справедливое судебное разбирательство докажет невиновность (Юцеля — прим. ИА REGNUM )», — заявляет издание.

Коллеги считают, что Юцель был арестован в связи с публикацией о хакерской атаке в отношении министра энергетики Турции Берата Албайрака, зятя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция обвиняет 2000 учителей в участии в неудачном перевороте