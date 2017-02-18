Армия Алжира провела спецоперацию против «последнего оплота исламистов»

Алжир, , 00:20 — REGNUM В ходе спецоперации против исламистских радикалов на севере Алжира были уничтожены 14 боевиков, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Associated Press.

Кроме непосредственных боестолкновений с исламистами, в ходе операции были обнаружены склады с оружием и боеприпасами, совершены задержания в разных частях района Буира, в 100 километрах от столицы страны.

Отмечается, что операция проводится в районе, который считается «последним оплотом исламистов» в Алжире. Военные намерены «положить конец преступным группировкам и чуме терроризма в стране».

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