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МИД РФ: Лавров обсудил со Столтенбергом перспективы отношений России и НАТО

Политика
Глава МИД России и генсек НАТО провели двустороннюю встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Москва, 18 февраля 2017, 00:17 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Стролтенберг в ходе встречи «на полях» 53-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности обсудили перспективы отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом. Об этом сообщает пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В ходе беседы состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив отношений Россия-НАТО, а также ряда актуальных вопросов международной и европейской повестки дня», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее, напомним, Столтенберг сообщил журналистам, что обсуждал с Лавровым «разные темы», в том числе ситуацию на Украине, а также «транспарентность и снижение рисков». В целом, по словам генсека НАТО, переговоры с российским министром были продуктивными.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мюнхене прошла встреча Лаврова с генсеком НАТО

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