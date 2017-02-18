Пентагон: ИГИЛ начало эвакуацию своих людей из Ракки
Ракка, Сирия, 17 февраля 2017, 23:38 — REGNUM Запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ эвакуирует сотрудников своей администрации из северо-восточных районов Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.
Администрация и чиновники ИГИЛ уходят с северо-востока Сирии в сторону Дейр-эз-Зора и Мадана.
По словам Дэвиса, наблюдается массовый уход представителей руководства террористической группировки. Число эвакуированных сотрудников ИГИЛ не уточняется.
Ранее СМИ сообщали о приближении правительственных войск Сирии к району Пальмиры.
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