Пентагон: ИГИЛ начало эвакуацию своих людей из Ракки Политика Руководство и сотрудники администрации террористической группировки уходят в сторону Дейр-эз-Зора и Мадана

Ракка, Сирия, , 23:38 — REGNUM Запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ эвакуирует сотрудников своей администрации из северо-восточных районов Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса. Администрация и чиновники ИГИЛ уходят с северо-востока Сирии в сторону Дейр-эз-Зора и Мадана. По словам Дэвиса, наблюдается массовый уход представителей руководства террористической группировки. Число эвакуированных сотрудников ИГИЛ не уточняется. Ранее СМИ сообщали о приближении правительственных войск Сирии к району Пальмиры. Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: В Сирии ликвидирован один из главарей «ан-Нусры»

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