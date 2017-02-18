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СМИ: В Сирии ликвидирован один из главарей «ан-Нусры»

Политика
Операция была проведена в городе Дераа на юге Сирии

Дераа, Сирия, 17 февраля 2017, 23:18 — REGNUM  Сирийские военные уничтожили одного из предводителей запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», сообщают ливанские СМИ.

Халеда Шахади Аль-Алюла по прозвищу «Абу-Мундзер иорданский», ликвидировали в городе Дераа на юге Сирии в результате спецоперации.

Подробности операции пока не сообщаются, официальных заявлений сирийского руководства по этому вопросу не было.

Напомним, «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра» — разные названия одной террористической группировки, запрещённой в России.

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