Макрона попросили извиниться за слова о преступности колонизации Алжира

Париж, , 23:03 — REGNUM Несколько десятков протестующих потребовали, чтобы кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон извинился за свои слова о том, что французская колонизация Алжира была «преступлением против человечности», сообщает 17 февраля Associated Press.

Протестная акция прошла на юго-востоке Франции во время визита Макрона в город Карпантра.

Напомним, протестные настроения были вызваны интервью Макрона, которое он дал на этой неделе алжирскому телеканалу Echourouk News.

Французское колонизационное вторжение в Алжир началось в 1830 году. Алжир провозгласил свою независимость от Франции 18 марта 1962 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и глава «Национального фронта» Марин Ле Пен на данный момент являются фаворитами предвыборной гонки.

Читайте ранее в этом сюжете: Марин Ле Пен объявила о начале предвыборной гонки