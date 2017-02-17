АВС: «О сотрудничестве НАТО с Москвой речи нет»

Испанская АВС облегченно вздыхает по поводу сохранения блока НАТО, радуется, что Москве не удалось нарушить единство стран, в него входящих и надеется, что ядерная война не состоится

Мадрид, , 22:58 — REGNUM «Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США будут следовать статье 5 договора о НАТО, обязывающей блок выступить на защиту одного из своих членов, против которого совершается акт вооруженной агрессии, — пишет корреспондент газеты Эстебан Вильяррехо. — Поэтому, принимая во внимание озабоченность Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Болгарии возможным нападением со стороны России, генерал заявил, что «в настоящий момент о военном сотрудничестве с Москвой речи быть не может».

Нежелание сотрудничать в данный момент, однако, не означает, что отсутствует стремление к сохранению мира на планете, отмечает журналист, подчеркивающий, что «шеф оборонительного ведомства США говорит о том, что политические двери открыты, возможности более плотного общения США и Европы с Россией существует и обсуждение темы «как жить дальше, чтобы всем выжить» обязательно состоится».