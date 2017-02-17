Грузия позаимствует опыт Словакии на пути евроинтеграции

Тбилиси, , 22:58 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в рамках 53-й Мюхненской конференции по вопросам безопасности встретился с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в разных сферах. Георгий Квирикашвили поблагодарил главу МИД Словакии за поддержку Грузии в процессе либерализации визового режима с ЕС и выразил готовность перенять опыт Словакии на пути европейской интеграции.

Особое внимание стороны уделили саммиту Восточного партнерства, который пройдет в этом году, а также предстоящему визиту грузинского премьера в Братиславу для участия во всемирном форуме по вопросам безопасности, который запланирован в мае.

Георгий Квирикашвили сообщил главе внешнеполитического ведомства Словакии об осуществляемом его правительством плане реформ. Мирослав Лайчак, со своей стороны, подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.