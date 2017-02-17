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Сербские СМИ сообщают о расколе между президентом и премьер-министром

Политика
В руководстве Сербии произошёл конфликт из-за вопроса о кандидатуре в президенты от правящей партии

Белград, 17 февраля 2017, 22:49 — REGNUM  Вопрос о выдвижении кандидатуры на пост президента Сербии от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) вылился в конфликт между действующим президентом страны Томиславом Николичем и премьер-министром Александром Вучичем.

На заседании президиума СПП 13 февраля было принято решение о выдвижение Вучича в качестве кандидата в президенты от партии на предстоящих весной выборах. Однако позднее неожиданно стало известно, что Николич намерен баллотироваться на второй срок.

Томислав Николич, являющийся основателем СПП, за последние годы утратил влияние в партии и ранее заявлял, что не будет участвовать в президентской гонке без поддержки этой политической силы. Между тем сразу в нескольких сербских СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что 15 февраля Николич на праздновании своего 65-летия заявил, что будет участвовать в президентских выборах.

По информации агентства Blic, Александр Вучич был «шокирован» решением президента. Источники в кабинетах обоих политиков сообщили, что «ситуация зашла далеко». Стороны прекратили все прямые контакты. Николич, со своей стороны, якобы был оскорблён тем, что он не был первым оповещён о решении выдвинуть Вучича кандидатом в президенты от СПП.

Сообщается, что на состоявшемся вечером 15 февраля торжественном президентском приёме, посвященном Дню государственности, президент и премьер из вежливости обменялись несколькими словами, после чего Вучич покинул мероприятие столь скоро, насколько это позволили приличия.

По сведениям источников, никаких переговоров, в том числе тайных, между сторонами не ведётся, но главой государства было направлено письмо премьер-министру с изложением условий его отказа от участия в президентской гонке. Как передаёт издание «Вечерние новости», взамен Николич якобы потребовал для себя должности премьер-министра и позицию лидера Сербской прогрессивной партии.

Каких-либо комментариев, чётко проясняющих ситуацию, стороны не дают. Так, Александр Вучич заявил журналистам, что не хочет комментировать вопросы, которые «касаются не государства, а политических партий». Вместе с тем он заверил, что «всегда готов работать и сотрудничать» с Томиславом Николичем.

Напомним, дата президентских выборов в Сербии на данный момент окончательно не определена. По предварительной информации, они могут быть назначены на 9 апреля 2017 года. Президент Сербии избирается на пять лет и не может занимать должность более двух сроков подряд. Томислав Николич занимает пост главы государства с 2012 года, когда был избран как кандидата от СПП.

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