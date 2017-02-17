Глава МИД КНР: Российско-китайские отношения – опора стабильности в мире

Мюнхен, Германия, , 22:39 — REGNUM Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что отношения между Россией и Китаем являются опорой глобальной безопасности. Такое заявление министр иностранных дел Китая сделал сегодня, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ван И заявил, что российско-китайские отношения — это опора глобальной стабильности, и эти отношения динамично развиваются.

Что касается американо-китайский отношений, то Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном, но только в том случае, если США откажутся от своей политики конфронтации. Также Ван И отметил, что Китай вполне мог бы помочь США и России улучшить их отношения.

«Мы готовы сотрудничать с США на основе принципа отказа от политики конфронтации, основе взаимного уважения и урегулирования разногласий», — сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И подчеркнул, что только многосторонние действия являются единственным путем к миру, развитию и решению глобальных проблем. «Уже сегодня есть инструменты, которые были разработаны определёнными странами и отражают коллективную мудрость человечества. Эти решения подтвердили свою эффективность и могут использоваться для преодоления вызовов сегодняшнего дня», — пояснил глава МИД КНР.