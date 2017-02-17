СМИ: ИГИЛ пытается затопить деревни в провиции Алеппо
Террористы перекачали воду из Евфрата для организации водного удара по селениям и сельхозплощадям
Алеппо, Сирия, 17 февраля 2017, 22:27 — REGNUM Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» устроили наводнение на востоке сирийской провинции Алеппо, сообщает сирийское информагентство SANA.
По информации агентства, 17 февраля террористы перенаправили воду из реки Евфрат и организовали водный удар по деревням и сельхозплощадям на востоке провинции Алеппо.
В районе затопления работают специалисты и водоотводная техника. Подробности и детали водной атаки террористов уточняются.
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