СМИ: ИГИЛ пытается затопить деревни в провиции Алеппо

Террористы перекачали воду из Евфрата для организации водного удара по селениям и сельхозплощадям

Алеппо, Сирия, , 22:27 — REGNUM Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» устроили наводнение на востоке сирийской провинции Алеппо, сообщает сирийское информагентство SANA.

По информации агентства, 17 февраля террористы перенаправили воду из реки Евфрат и организовали водный удар по деревням и сельхозплощадям на востоке провинции Алеппо.

В районе затопления работают специалисты и водоотводная техника. Подробности и детали водной атаки террористов уточняются.

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