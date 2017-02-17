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Спикер ЗС Петербурга не обсуждает слухи по Исаакию, похожие на провокацию

Политика
Ранее СМИ сообщили, что в Кремле недовольны конфликтной ситуацией вокруг Исаакиевского собора
Вячеслав Макаров
Иллюстрация: Assembly.spb.ru
Вячеслав Макаров

Санкт-Петербург, 17 февраля 2017, 22:28 — REGNUM  Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отказывается комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что решение Смольного о передаче Исаакиевского собора в руки РПЦ якобы не было согласовано с Кремлем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Тимошенко.

«Вячеслав Макаров не комментирует слухи и ссылки на анонимные источники, которые вполне могут оказаться провокацией», — подчеркнула Тимошенко.

Пресс-секретарь администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов также отметил, что и Георгий Полтавченко не комментирует данные анонимных источников.

Днем 17 февраля одновременно сразу несколько федеральных СМИ сослались на близкий к Кремлю информированный источник, по данным которого Полтавченко не согласовал с президентом передачу Исаакиевского собора в руки церкви. Этот же собеседник федеральных агентств заявил, что в Москве якобы обеспокоены гражданским протестом в Петербурге по поводу Исаакия и ищут пути решения проблемы. Эксперты предположили, что губернатор Петербурга может уйти в отставку.

Между тем еще утром 17 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично заявил, что передача властями Санкт-Петербурга Исаакиевского собора в руки РПЦ призвана стать символом «примирения нашего народа». «Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора», — сказал патриарх.

Читайте ранее в этом сюжете: Патриарх Кирилл о передаче Исаакия РПЦ: Это символ примирения народа

Напомним, в начале января Георгий Полтавченко объявил, что с передачей Исаакия РПЦ «вопрос решен». После этого в Петербурге начались протестные акции, собравшие несколько тысяч человек. Реагируя на них, единороссы городского Заксобрания во главе с Вячеславом Макаровым инициировали законодательный запрет на массовые встречи депутатов с избирателями без разрешения исполнительной власти, приравняв их к митингам. Однако губернатор Петербурга не подписал этот закон, поручив его доработать.

Читайте также: К крестному ходу вокруг Исаакия присоединится православная молодежь

12 февраля у Исаакиевского собора состоялся массовый крестный ход в поддержку передачи собора РПЦ. На 19 февраля намечен еще один крестный ход, на который приглашена православная молодежь.

Читайте ранее в этом сюжете: Федеральный центр ищет выход из конфликтной ситуации с Исаакием

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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