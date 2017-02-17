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Порошенко просит продолжения санкционного давления на Россию

Политика
Президент Украины рассказал о способе влияния на «российские аппетиты»
Поджигатель
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Поджигатель

Мюнхен, Германия, 17 февраля 2017, 21:57 — REGNUM  Отмена антироссийских санкций раззадорит аппетиты России, заявил президент Украины Пётр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает телеканал «112 Украина».

«Трансатлантический альянс должен продолжать давить на Россию санкциями. Санкции нужны, чтобы заставить Россию придерживаться минского процесса. Отказ от санкций лишь раззадорит российские аппетиты», — сообщил изумленной публике украинский президент, забыв о том, что Россия в формате Минска-2 не имеет каких-либо обязательств, являясь одним из гарантов его выполнения Киевом, ДНР и ЛНР.

Ранее Петр Порошенко поведал о ненависти президента России Владимира Путина к Украине и ничего не сообщил о причинах невыполнения Киевом ни одного из обязательств, указанных в Минских соглашениях.

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