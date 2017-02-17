Украина решила атаковать Донецк

Киев, , 21:39 — REGNUM Украина сосредоточила свои Вооружённые силы для наступления на столицу ДНР — Донецк. Об этом сообщил ИА REGNUM источник в регионе.

Предполагается, что Донецк будет атакован завтра, 18 февраля, танковыми группами по трём концентрическим направлениям.