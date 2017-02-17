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В Мюнхене прошла встреча Лаврова с генсеком НАТО

Политика
Прорыва в отношениях между Россией и НАТО не произошло
Йенс Столтенберг
Иван Шилов © ИА REGNUM
Йенс Столтенберг

Мюнхен, Германия, 17 февраля 2017, 21:37 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел сегодня, 17 февраля, двустороннюю встречу с генеральным секретарем военного блока НАТО Йенсом Столтенбергом «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. Столтенберг на брифинге для журналистов сообщил, что обсуждал с Лавровым в том числе ситуацию на Украине, а также военную транспарентность в Европе.

«Мы обсудили разные темы, включая, конечно, Украину. Обсудили транспарентность, снижение рисков», — сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что в этой самой военной транспарентности Россия и НАТО достигли значительного прогресса.

В целом Столтенберг считает, что встреча с Лавровым была довольно продуктивной.

«Думаю, что встречи с министром Лавровым на полях Мюнхенской конференции с прошлого года доказали продуктивность. Они помогают нам двигать вперед диалог НАТО — Россия, достигать прогресса по прозрачности относительно учений, воздушной безопасности. Это конкретные результаты с начала прошлой встречи», — сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

При этом Столтенберг подчеркнул, что решение о прекращении практического сотрудничества НАТО с РФ остается в силе. Это решение было принято в 2014 году после того, как Крым воссоединился с Украиной.

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