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Германия: США заинтересованы в стабильном Европейском союзе

Политика
Начала работу 53-я международная конференция по безопасности
Урсула фон дер Ляйен
Global Panorama
Урсула фон дер Ляйен

Мюнхен, Германия, 17 февраля 2017, 21:35 — REGNUM  Вашингтон заинтересован в стабильном Европейском союзе и сплоченный Североатлантический альянс, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщает 17 февраля Associated Press.

Министр подчеркнула важность укрепления оборонного потенциала ЕС и сказала, что сейчас подходящее время для того, чтобы сделать «смелые шаги» в этом направлении.

«Наши американские друзья хорошо знают, что их тон в Европе и НАТО оказывает непосредственное влияние на сплоченность нашего континента. Стабильный Европейский союз, также как и единый НАТО, отвечают интересам Соединенных Штатов», — добавила фон дер Ляйен.

Министр обороны ФРГ предостерегла США от превращения борьбы с терроризмом в борьбу с исламом и мусульманами.

Напомним, глава оборонного ведомства ФРГ выступила на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, ежегодной встречи дипломатов и представителей министерств обороны.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что увеличение финансирования трансатлантического альянса является «справедливым требованием» со стороны США.

Читайте ранее в этом сюжете: Оборонные компании США и ФРГ подписали меморандум о взаимопонимании

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Мюнхенская конференция по безопасности
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