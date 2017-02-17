МИД Польши: Брексит могут повторить и другие страны Евросоюза

По мнению Варшавы, выход Британии из ЕС был спровоцирован ситуацией внутри Евросоюза

Мюнхен, Германия, , 21:33 — REGNUM Примеру выхода Великобритании из Евросоюза могут последовать и другие страны, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава польского МИД выразил мнение, что выход Соединенного Королевства из ЕС был вызван ситуацией внутри Европы, с которой Лондон не смог смириться.

«Я думаю, было принято такое решение, потому что они не могут смириться с ситуацией внутри Европы, и другие могут этому последовать», — заявил Ващиковский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что достигнуть всех договоренностей и установить полноценные отношения Британии и ЕС за 24 месяца вряд ли возможно. Юнкер пояснил, что для этого самой Британии необходимо изменить по меньшей мере 20 тыс. законов.

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