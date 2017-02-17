В Крыму задержан украинский диверсант из крымско-татарского батальона
Симферополь, 17 февраля 2017, 21:13 — REGNUM В Крыму пограничниками задержан украинский диверсант из состава националистического крымско-татарского батальона имени Номана Челибиджиханапри, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
Мужчина был задержан при попытке незаконного проникновения на полуостров.
В ходе его допроса выяснилось, что он является якобы бывшим боевиком сформированного на Украине националистического крымско-татарского батальона имени Номана Челибиджиханапри.
Задержанный сообщил, что в этом батальоне он проходил диверсионно-террористическую и разведывательную подготовку.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.
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