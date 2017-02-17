В Крыму задержан украинский диверсант из крымско-татарского батальона

При попытке незаконного проникновения на полуостров пограничники задержали участника националистического военного формирования

Симферополь, , 21:13 — REGNUM В Крыму пограничниками задержан украинский диверсант из состава националистического крымско-татарского батальона имени Номана Челибиджиханапри, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Мужчина был задержан при попытке незаконного проникновения на полуостров.

В ходе его допроса выяснилось, что он является якобы бывшим боевиком сформированного на Украине националистического крымско-татарского батальона имени Номана Челибиджиханапри.

Задержанный сообщил, что в этом батальоне он проходил диверсионно-террористическую и разведывательную подготовку.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: «Киевские политики запятнали себя сотрудничеством с террористами»