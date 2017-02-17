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Бои в Донбассе: Авдеевка под обстрелом, ранены двое гражданских

Политика
С начала военного конфликта в Донбассе погибли 2197 украинских военнослужащих

Киев, 17 февраля 2017, 21:06 — REGNUM  

В Донбассе на всех основных участках фронта продолжаются спорадические перестрелки с применением тяжелой артиллерии, бронетехники, минометов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового вооружения. Об этом 17 февраля сообщают: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Леонид Матюхин, передает ИА REGNUM.

Так, по словам начальника управления НМ ДНР Басурина, за прошедшую неделю потери среди бойцов ДНР составили восемь погибших и двое раненых, 18 домов получили повреждения. «18 домов получили повреждения разной степени в Крутой Балке, Старомихайловке, Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Кроме того, противник в качестве целей для поражения использовал объекты жизнеобеспечения и объекты химической промышленности, стремясь создать экологическую и гуманитарную катастрофу в местах компактного проживания населения республики, обстреляв район Донецкой фильтровальной станции и территорию Донецкого казенного завода химических изделий, в результате чего погиб один мирный житель. По нашим данным, обстрелы вели прибывшие в зону «АТО» бойцы «ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поручению Полторака с задачей нанести максимальный урон объектам жизнеобеспечения и инфраструктуры», — сказал Басурин.

«Украинская сторона, несмотря на принятые договоренности о полном прекращении огня, продолжает проверять на прочность наши подразделения. Так, 13 февраля противник предпринял очередную попытку атаковать подразделения НМ ДНР в районе высоты «Дерзкая», которая, как и прошлые атаки, была безуспешной. В ходе боя противник понес потери: пятеро убитыми и трое ранеными. С нашей стороны в этом бою потерь нет. Отмечается тот факт, что атаковавшие силовики находились под действием наркотических и психотропных препаратов», — считает Басурин.

Он подчеркнул, что в последнее время в подразделениях ВСУ в зоне «АТО» ощущается нехватка командирского состава в звене «рота-батальон», причем всех категорий. «Командованием ВСУ принято решение о направлении ряда прапорщиков и сержантов на краткосрочные курсы. По окончании им будет присвоено офицерское звание, с отправкой на вакантные должности в воюющие подразделения. Фактически такие кадры не способны управлять подразделениями, что прекрасно понимает командование «АТО». Одним из ярких примеров реализации своих «профессиональных способностей» такими кадрами стала несогласованность действий между подразделениями 25-й бригады и прибывшим на усиление подразделением 79-й бригады в районе Нетайлово. В результате «дружественного» обстрела собственных позиций пятеро военнослужащих ВСУ погибли. Данный факт скрывается от общественности, чтобы не показывать непрофессионализм командиров ВСУ. Кроме того, решая проблему с неукомплектованностью подразделений, командование ВСУ призвало на службу резервистов, возраст которых более 40 лет. Данное решение вышестоящих штабов ВСУ вызвало, мягко говоря, негодование среди мобилизованных, которых доставили в зону «АТО» без их согласия», — рассказал Басурин.

Прошедшая неделя характеризуется активными действиями националистически настроенных подразделений, таких как 24-й батальон «Айдар» и радикальных вооруженных формирований — «ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Ради создания гуманитарной катастрофы в ДНР боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдара» готовы идти на ограничение всевозможных видов торговых сообщений между Украиной и республикой. Но радикальные активисты наткнулись на протесты со стороны военнослужащих ВСУ и местного населения, которые выступают против такого рода действий. Так, в Селидово из-за попытки солдат ВСУ помешать боевикам «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировать дорогу произошла перестрелка, в результате которой погибли двое военнослужащих ВСУ. Также пострадали три мирных жителя», — добавил Басурин.

Представитель НМ ДНР проинформировал, что за прошедшие сутки ВС Украины 1 373 раза обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Озеряновка, Доломитное, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Нововыбоево, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Зайцево, Васильевка, Михайловка, Гольмовский, Нижнеторецкое, Крутая Балка, Октябрь, Железная Балка, Александровка, Ясное, Докучаевск, Сосновское, Новая Таврия, окрестности аэропорта и Петровский район Донецка. «Из этого количества применялись: тяжелая артиллерия — 56 раз, танки — 20 раз, минометы различного калибра — 484 раза, БМП — 85 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 753 раза», — уточнил Басурин.

При этом он считает, что с украинской стороны есть несогласованность в подаче информации о вчерашнем ночном обстреле жилых кварталов Авдеевки. «При этом отмечаются явные противоречия в освещении информации украинской стороной. В частности, руководитель полиции Донецкой области заявил о якобы обстреле окраин Авдеевки из артиллерии, в результате которого погиб мирный житель. Через некоторое время заявление сделал спикер пресс-центра штаба «АТО», который утверждал, что разорвались несколько мин и повредили пятиэтажный дом. Затем все ранее сделанные заявление опроверг глава Авдеевской военно-гражданской администрации, который с уверенностью заявил об обстреле с применением САУ и танков. И в заключение по-своему озвучила информацию народный депутат от партии Ляшко, которая интерпретировала факт обстрела жилых кварталов как «огонь из танков Т-90 и 125-мм артиллерии». Весь этот разыгранный и несогласованный спектакль говорит только о проявлении собственной инициативы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Важно отметить, что на месте происшествия случайно оказалась помощница Аброськина с журналистами, которые зафиксировали разрушения и распространили ложную информацию в СМИ», — рассказал Басурин.

Он также заявил, что нежелание украинской стороны идти на примирение демонстрирует не только количество нарушений режима прекращения огня, но и концентрация сил и средств у линии соприкосновения войск. «Всего за прошедшую неделю наша разведка выявила дополнительные объекты, усиливающие группировку противника: на Горловском направлении — два взвода танков, два взвода 122-мм САУ «Гвоздика», взвод РСЗО «Град»; на Донецком направлении — дивизион 122-мм САУ «Гвоздика», один расчет 203-мм гаубиц «Пион», взвод 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», батарея РСЗО «Град», два взвода танков; на Мариупольском направлении — взвод танков, две батареи 120-мм минометов, взвод САУ «Гвоздика», батарея РСЗО «Град», — подытожил Басурин.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко заявил, что за минувшую неделю киевские силовики 81 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР 518 снарядов и мин. «За неделю украинские силовики 81 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями. Применялась 152-миллиметровая артиллерия, танки, 120‑ и 82-миллиметровые минометы. При этом по территории республики было выпущено 518 снарядов и мин», — сказал Марочко.

При этом под обстрел попали позиции армии ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Логвиново, Веселогоровка, Лозовое, Нижнее Лозовое, Санжаровка, Калиново, Первомайск, Калиново-Борщеватое, Сокольники, Смелое, Фрунзе, Славяносербск, Знаменка, Пришиб, Крутая Гора. Марочко отметил, что украинское командование перебросило к линии соприкосновения бойцов добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также польских и грузинских наемников.

«Отмечено прибытие и деятельность националистического батальона «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в населенных пунктах Трехизбенка и Новая Астрахань. В связи с этим среди местного населения отмечается всплеск недовольства. Помимо националистических подразделений, в районе населенных пунктов Зайцево и Светлодарск отмечено присутствие мобильной диверсионно-разведывательной группы подразделения «Грузинская рота», а в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье зафиксировано прибытие польских наемников. Переброска проводится якобы для восполнения некомплекта, а на самом деле — для ведения провокационных действий в отношении республики, угнетения мирного населения, проживающего в районе расположения подразделений, а также психологического и физического воздействия на самих военнослужащих ВСУ, которые уже устали от братоубийственной войны и не желают продолжать это кровопролитие», — отметил Марочко.

В свою очередь, 17 февраля спикер пресс-центра штаба «АТО» Матюхин заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате обстрелов трое украинских солдат получили ранения, один — погиб.

«Просто сейчас происходит обстрел Авдеевки. Есть по крайней мере два попадания в жилой сектор. Ранены два мирных жителей. Поврежден газопровод», — уточнил Матюхин в 18:00 (по киевскому времени).

По его словам, на Донецком направлении — из 120-мм минометов, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ВС ДНР многократно обстреливали Авдеевку. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции ВСУ в Новоселовке Второй, Зайцево, Новолуганском и Песках. «По Невельскому огонь вел снайпер», — сказал Матюхин.

Он сообщил, что на Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия войска ДНР обстреливали украинские позиции в Водяном, Талаковке и Широкино. Матюхин также проинформировал, что на Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов и противотанковых ракетных комплексов войска противника обстреляли позиции ВСУ в Крымском, а из гранатометов — в Новоалександровке и Катериновке.

В то же время начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко отметил, что с начала конфликта в Донбассе в зоне проведения «АТО» погибли 2197 украинских военнослужащих."Боевые потери ВСУ за этот период составили 2197 лиц — погибшими и около 8 тыс. — ранеными», — сказал Муженко.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера поздно вечером под артобстрел со стороны ДНР попали жилые кварталы Авдеевки. В результате артогня погиб один мирный житель, двое — ранены. При этом в многоэтажном доме по улице Гагарина произошло обрушение перекрытий с 5-го по 3-й этажи.

«Снаряд пробил перекрытие 5-го и 4-го этажей, и все это рухнуло на третий этаж. Но чудом плиты сложились как карточный домик. И под этой полостью Господь спас трех человек — двух мужчин и одну женщину. Спасатели уже освободили их из-под завалов», — написал на своей странице в Facebook назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В Народной милиции ДНР отметили, что не обстреливали жилмассив Авдеевки. Там считают, что обстрел жилых кварталов осуществили солдаты ВСУ, чтобы сорвать развод сил и средств в Донбассе. «Предположительно, с целью срыва отвода вооружений, намеченного на 20 февраля текущего года, ВСУ активизировали не только обстрелы нашей территории, но и временно оккупированных территорий. Так, в районе н.п. Опытное и в/ч Авдеевки подразделениями ВСУ был произведен обстрел жилого массива района «Химик» с применением танков. При этом зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. По предварительной информации, в результате осколочного ранения погиб мужчина. Данные о жертвах среди мирного населения уточняются», — информирует Совмин ДНР.

Напомним, 15 февраля в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. В ходе переговоров стороны договорились об отводе тяжелого вооружения от линии фронта к 20 февраля.

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