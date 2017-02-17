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Захарченко — ВСУ и ОБСЕ: «Теперь играем по нашим правилам»

Политика
Глава ДНР хочет инспектировать позиции ВСУ

Донецк, 17 февраля 2017, 20:59 — REGNUM  Глава ДНР Александр Захарченко пообещал не убирать с передовых позиций тяжелые вооружения, пока украинские войска не отведут технику. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом Захарченко заявил 17 февраля в Луганске во время общения с первым заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александром Хугом, передает ИА REGNUM.

«Как всем известно, вопрос о серых зонах не обсуждался в Минске. Однако наша разведка сообщила, что на Украине есть определенный план — до конца этого года занять определенное количество километров именно серой зоны. В связи с этим, вероятно, и было начато известное наступление под Авдеевкой. Там же, под Авдеевкой, Би-би-си (ВВС) были засняты представители миссии ОБСЕ, стоящие и разговаривающие с украинскими силовиками, в непосредственной близости к украинским танкам. Согласно существующим договоренностям, они приравниваются к разряду тяжелой, а значит, запрещенной техники. Следовательно, она должна быть отведена в места постоянной дислокации, которые были определены, к слову, совместно с СММ ОБСЕ. В связи с этим вопрос: как миссия ОБСЕ реагирует на то, что украинская сторона стягивает к линии разграничения тяжелую технику, РСЗО, танки? Кто в миссии ОБСЕ за это отвечает и у кого спрашивать ответа? Я официально заявляю, что я как глава ДНР не отдам приказ об отводе ни одной единицы техники с линии фронта до тех пор, пока мы не убедимся, что украинские военные с признаками доброй воли, огромным желанием и вприпрыжку не отведут свою технику», — сказал Захарченко.

При этом глава ДНР указал на необходимость инспекции украинских позиций представителями ДНР. «Моей подписи под таким указом не будет до тех пор, пока мы в этом не убедимся. Теперь играем по нашим правилам. Нам это право дала наступательная операция украинских военнослужащих. Сначала они отводят свою технику, что мы делали неоднократно — скрипя зубами и обливаясь кровью. Теперь будет по-другому: жизнь каждого моего бойца важнее любого украинского военнослужащего вместе с танком. Я хочу понять — кто в ОБСЕ будет передо мной отвечать за то, что отвод техники украинская сторона снова сорвет и кто-нибудь на нашей земле опять погибнет?» — добавил Захарченко.

В свою очередь, глава ЛНР Игорь Плотницкий также задал Александру Хугу вопросы относительно двойных стандартов работы миссии на территории ЛНР. «Мы всегда говорили и говорим, что готовы решать конфликт мирным путем, но, к сожалению, поведение миссии дает нам право говорить о том, что существует однобокий подход к решению вопросов, обговоренных ранее в рамках Минских договоренностей. Мы как главы республик хотим, чтобы сегодня вы дали ответ нашему народу — почему ОБСЕ дает оценку происходящим событиям, явно выгораживая ВСУ?» — задался вопросом Плотницкий.

Напомним, в феврале 2017 года в жилом квартале Авдеевки были замечены танки ВСУ. При этом возле техники стояли представители СММ ОБСЕ и беседовали с украинскими солдатами. Ранее 10 февраля в ОБСЕ сообщили о задержании военными ДНР наблюдателей миссии возле Горловки.

Вчера, 16 февраля, наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли попасть на Донецкий завод резинохимических изделий после взрыва 14 февраля. «Наблюдатели не смогли проехать к этому месту из-за того, что в 500 м от него дорога была перекрыта бетонными блоками, знаками «Стоп!» и деревянными досками», — говорится в сообщении пресс-службы миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Донецке у здания штаб-квартиры СММ ОБСЕ прошел митинг (до 1 тыс человек) против необъективных докладов сотрудников миссии.

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