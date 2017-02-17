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Экс-депутат от КПРФ Вороненков прогнозирует войну с Белоруссией

Политика
Беглый депутат, считает, «что Крым вернется к Украине при условии сохранения санкций»
Денис Вороненков, Мария Максакова
Иллюстрация: Denisvoronenkov.ru
Денис Вороненков, Мария Максакова

Киев, 17 февраля 2017, 20:54 — REGNUM  Беглый экс-депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Вороненков прогнозирует, что после Украины и Сирии военные действия будут на территории Белоруссии. Об этом получивший украинское гражданство Вороненков заявил 17 февраля в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

По его словам, сегодня сохраняется опасность и для прибалтийских республик. «Я думаю, что это, безусловно, не конец. На мой взгляд, следующая на очереди Беларусь… Между странами накопилось слишком много претензий, да и различные мировые силы будут разыгрывать эту карту. Но и Украине нужно делать выводы, потому что она живет рядом с огромной империей, которая всегда будет желать поглотить слабых. Кстати, это касается и прибалтийских республик», — считает Вороненков.

При этом экс-депутат полагает, что Крым вернется в состав Украины, при условии сохранения санкций. «Я не считаю, что Крым потерян для Украины безвозвратно. Если мировое сообщество не изменит свою точку зрения по поводу санкций и поддержки Украины, то я не считаю, что этот шанс утрачен. Я всегда полагал, что Хрущев передал Украине Крым не только по политическим причинам. Полуостров был очень тесно связан с экономикой Украины, электроэнергией, подачей воды, разными другими вещами. Я думаю, что возврат полуострова — это вопрос времени. Есть такая китайская поговорка: «Кто умеет ждать, тому достается все». В данном случае Украина должна ждать», — считает Вороненков.

Кроме того экс-депутат от КПРФ провел параллели между процессами декоммунизации на Украине и денацификации в Германии в 20 веке. «Я думаю, что все происходящее правильно. И то, что в Германии произошел процесс денацификации, было тоже очень правильным, и процесс десоветизации в России мог бы быть крайне важен. Сейчас в России происходит полное смешение понятий. Ленин — хороший, Сталин — прекрасный менеджер, Николай II — тоже замечательный человек. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно дать оценку историческим процессам. Я думаю, что процессы, которые сейчас происходят на Украине, во многом верны. Когда в России начинают критиковать Украину за Бандеру, Петлюру и других деятелей, то я всегда спрашиваю, а зачем же вы тогда расхваливаете Колчака, Деникина? Сейчас происходит смешение понятий — здесь мы за, а здесь против», — заявил Вороненков.

В свою очередь, 16 февраля в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России (Росгвардии) Александр Хинштейн не исключил ликвидацию украинскими спецслужбами Вороненкова.

По его словам, экс-депутат представляет некую угрозу для Украины. «Есть для Вороненкова очень серьезная опасность. Никакой дальнейшей целесообранности в его использовании нет. Он озвучит то, что ему напишут, поскольку сам ничего не знает. А дальше что с ним делать? Дальше возникает серьезная угроза, потому что он Украине и украинским спецслужбам не нужен. Живой Вороненков для них представляет определенную угрозу», — сказал Хинштейн.

Напомним, в 2017 года Вороненков и его супруга, экс-депутат Госдумы РФ от «Единой России», известная оперная певица Мария Максакова подтвердили, что получили гражданство Украины и не собираются возвращаться в Россию в ближайшее время.

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