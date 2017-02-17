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Оппозиция в Минске провела марш против декрета «о тунеядцах»

Политика
Несанкционированная акция оппозиции в Белоруссии завершилась без инцидентов

Минск, 17 февраля 2017, 20:38 — REGNUM  В Минске 17 февраля состоялся «Марш рассерженных белорусов» — несанкционированная акция протеста оппозиции, недовольной так называемым «декретом о тунеядцах», действующим в Белоруссии с 2015 года.

Несколько сотен человек собрались на Октябрьской площади в центре города с бело-красно-белыми флагами и транспарантами. Среди участников акции были экс-кандидаты в президенты Белоруссии Николай Статкевич, Владимир Некляев и Геннадий Федынич и другие представители оппозиции.

Также к акции присоединились анархисты. Молодые люди в масках держали транспарант «Кто главный дармоед? Президент!». На другом их плакате были изображены кулаки с фигами и надпись: «Вот вам, а не налог».

Скандируя «Жыве Беларусь», участники акции направились шествием по проспекту Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам. За ходом мероприятия наблюдали сотрудники правоохранительных органов. Несмотря на то, что акция не была согласована с Мингрисполкомом, милиция не препятствовала её проведению.

Перед зданием министерства несколько активистов публично сожгли полученные ими уведомления от налоговых органов о необходимости уплаты «тунеядского» сбора, а также квитанции на оплату ЖКУ.

В проекте резолюции, который зачитал Николай Статкевич, помимо отмены «декрета о тунеядцах», содержались требования остановить снижение реальных доходов населения и подорожание коммунальных услуг, а также «вернуть народу свободные и справедливые выборы». Как следует из резолюции, оппозиция ожидает от руководства республики «реальных шагов» в этом направлении в течение месяца, в противном же случае обещает «предпринять новые коллективные действия».

Напомним, декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», известный также как «декрет о тунеядцах», был подписан Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года и введён в действие «задним числом» — с 1 января 2015 года. Документ, прорабатывавшийся несколько лет с участием различных министерств, предусматривает взимание специального сбора с безработных и иностранцев.

В ходе пресс-конференции 3 февраля Александр Лукашенко не исключил возможности отмены декрета в будущем, но подчеркнул, что пока «нет оснований раскручивать эту тему».

«Этот декрет работает года два-три. Давайте поживём. Если мы с вами придём к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим. Не спешите. Может, он ещё много полезного привнесёт в нашу жизнь», — сказал глава республики.

В январе в документ были внесены изменения, согласно которым местные органы власти получили право освобождать гражданина от уплаты налога, если человек попал в трудную жизненную ситуацию.

Читайте ранее в этом сюжете: «Марш рассерженных белорусов» проходит на улицах Минска

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