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ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по целям ИГ в районе Ракки

Политика
Российские ВКС давно не наносили ударов в районе Ракки
Стратегический бомбардировщик Ту-95 МС ВКС России
Иллюстрация: Минобороны России
Стратегический бомбардировщик Ту-95 МС ВКС России

Москва, 17 февраля 2017, 20:14 — REGNUM  Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 МС Воздушно-космических сил России нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объекту террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Ракка в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Сообщается, что крылатые ракеты уничтожили базовый лагерь и центр подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов «Исламского государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Уточняется, что российские стратегические ракетоносцы вылетели с территории Российской Федерации, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по целям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Ракки. В Минобороны подчеркнули, что, по данным объективного контроля, все назначенные цели были поражены.

Воздушное прикрытие стратегических ракетоносцев осуществляли российские истребители Су-30см и Су-35с, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

После успешного выполнения заданий все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

СМИ отмечают, что российские ВКС давно не наносили авиаударов по району Ракки. Нанесенные авиаудары вполне могут быть согласованы в рамках встречи в Баку 16 февраля начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и его американского коллеги Джозефа Данфорда.

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