«Марш рассерженных белорусов» проходит на улицах Минска

Минск, , 19:51 — REGNUM Несанкционированный «Марш рассерженных белорусов», выступающих за отмену так называемого «налога на тунеядство», проходит в Минске, сообщает портал TUT.by.

По информации портала, в несогласованной с Минским горисполкомом акции протеста участвуют порядка двух тысяч человек.

Сообщается, что организаторы акции не подавали необходимую заявку, а лишь уведомили Мингорисполком о своих намерениях.

Напомним, 2 апреля 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», получивший негласное название «налога на тунеядство». За неуплату указанного в декрете сбора наступает административная ответственность в виде штрафа или ареста с привлечением к общественно-полезным работам.

Ранее СМИ сообщали, что около 10% граждан Белоруссии, подпадающих под действие этого декрета, уже заплатили «налог на тунеядство».

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