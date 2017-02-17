Рекс Тиллерсон поговорил с Порошенко о Донбассе
Беседа состоялась в Мюнхене в рамках саммита G20
Мюнхен, Германия, 17 февраля 2017, 19:33 — REGNUM Руководитель Государственного департамента США Рекс Тиллерсон поговорил в Мюнхене с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.
По его словам, Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон обсуждали ситуацию в Донбассе.
Кроме того, Цеголко утверждает, что в ходе беседы был «очерчен круг вопросов на этапе укрепления стратегического партнёрства между Киевом и Вашингтоном».
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