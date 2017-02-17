Рекс Тиллерсон поговорил с Порошенко о Донбассе

Беседа состоялась в Мюнхене в рамках саммита G20

Мюнхен, Германия, , 19:33 — REGNUM Руководитель Государственного департамента США Рекс Тиллерсон поговорил в Мюнхене с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

По его словам, Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон обсуждали ситуацию в Донбассе.

Кроме того, Цеголко утверждает, что в ходе беседы был «очерчен круг вопросов на этапе укрепления стратегического партнёрства между Киевом и Вашингтоном».

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