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Песков прокомментировал слова Захарченко о военном освобождении Донбасса

Политика
Народным республикам Донбасса надоело в одностороннем порядке выполнять Минские соглашения
Донецк. Здания на Киевском проспекте
Татьяна Полоскова © ИА REGNUM
Донецк. Здания на Киевском проспекте

Москва, 17 февраля 2017, 19:00 — REGNUM  Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Донецкой народной республики Александра Захарченко о том, что народные республики готовы силой вернуть территории, оккупированные киевскими силовиками. Об этом сегодня, 17 февраля, пишет «Российская газета».

Напомним, ранее сегодня Захарченко на брифинге заявил, что ополченцы Донбасса могут пойти на освобождение оккупированных Киевом территорий ДНР и ЛНР военным путем, в том случае, если это не получится сделать политическими методами.

Песков заявил, что слова главы ДНР Александра Захарченко противоречат Минским соглашениям. С другой стороны, реакция Захарченко вполне понятна в свете последних событий, отметил Песков.

«С другой стороны, наверное, это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы, к сожалению, констатируем на линии разделения и которая возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил, отдельных отрядов», — пояснил глава пресс-службы Кремля.

Что касается Минских соглашений, то все сроки их выполнения давно прошли, а ни один пункт так и не был выполнен.

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