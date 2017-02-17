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Элла Памфилова признала произвол на выборах в Дагестане

Политика
Глава ЦИК рассказала о нарушениях, имевших место во время выборов в Госдуму и Народное собрание
Элла Памфилова и Рамазан Абдулатипов
Иллюстрация: President.e-dag.ru
Элла Памфилова и Рамазан Абдулатипов

Махачкала, 17 февраля 2017, 18:43 — REGNUM  Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе визита в Дагестан подвела итоги проверки заявлений о нарушениях, допущенных во время выборов в Государственную Думу и Народное собрание Дагестана, которые состоялись в сентябре прошлого года. На совещании с участием главы республики Рамазана Абдулатипова и председателя регионального избиркома Магомеда Дибирова, руководителей силовых структур и прокуратуры глава ЦИК сказала, что не согласна с «благостной картиной», которую нарисовали правоохранительные органы.

Она заявила, что после выборов в ЦИК из Дагестана поступило 111 обращений, передает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM. Наиболее распространенные нарушения, по ее словам, это вбросы бюллетеней, воспрепятствование работе наблюдателей, «карусели», многократные голосования, невыдача копий протоколов, фальсификация итогов голосования.

Также, как отметила Элла Памфилова, нигде, кроме Дагестана, она не сталкивалась со случаями увольнения работников бюджетных учреждений за то, что они не поддержали нужных главам местных администраций кандидатов. «Таких заявлений в ЦИК больше не поступало ни из одного субъекта страны», — заявила Памфилова.

Отдельно глава Центризбиркома остановилась на проблеме незаконного удаления наблюдателя с избирательного участка. Обращаясь к министру МВД по Дагестану Памфилова сказала, что МВД, которое должно следить за тем, чтобы не нарушали закон, само его нарушает. По словам председателя ЦИК, сотрудники полиции удаляли наблюдателей без решения суда.

Руководитель Дагестана при этом заметил, что необходимо проверить психическое состояние наблюдателей, на что глава ЦИК вновь заявила, что это должен решать суд и никто другой. Рамазан Абдулатипов также высказал мнение, что в выборах участвовали партии «без идей», которых удалось снять с голосования «путем бесед». Памфилова на это возразила, что решать, у кого какие идеи и кто достоин власти, должен народ.

В итоге глава ЦИК пообещала, что будет держать под контролем ситуацию в Дагестане, посоветовала написать официальные письма на ее имя, если в фальсификациях участвуют какие-то высокопоставленные люди. Если по итогам проверки еще останутся вопросы, она обратится в Следственный комитет России, Генпрокуратуру и председателю Верховного суда России. По ее словам, руководители этих ведомств заинтересованы в том, чтобы недобросовестные исполнители не дискредитировали их структуры.

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Открытое письмо: в Дагестане пять партий просят отменить итоги выборов

Памфилова заявила о преследовании недовольных итогами выборов в Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 16 февраля в Дагестан с рабочим визитом приехала глава ЦИК Элла Памфилова. В начале встречи часть общественных деятелей, руководителей региональных отделений политических партий, журналисты заявили, что им не удалось попасть на заседание. Позже, во второй половине дня, по инициативе главы ЦИК был организован пресс-подход.

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