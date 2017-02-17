Гройсман назвал сроки полного отказа Украины от импорта газа и угля

Киев, , 18:38 — REGNUM Правительство Украины продолжает осуществлять политику достижения полной энергетической независимости: увеличивает баланс атомной энергетики, наращивает добычу газа, развивает гидроэнергетику. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, об этом 17 февраля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выставки сельскохозяйственной техники, передает ИА REGNUM.

Он напомнил, что по итогам 2016 года правительству удалось не только остановить падение добычи украинского газа, но и нарастить его добычу. Премьер убежден, что к 2020 году Украина сможет полностью отказаться от импорта газа.

Кроме того, к 2023 году Украина абсолютно уменьшит зависимость от антрацитового угля из ДНР и ЛНР. «Если кто-то скажет, что правительство недостаточно сделало, чтобы обеспечить энергетическую безопасность, то это будут пустые слова. Мы идем этим путем, и мы обеспечим, я это гарантирую, энергетическую безопасность нашего государства», — сказал Гройсман.

По его словам, в марте 2017 года будет закончена модернизация одного блока на Трипольской ТЭС, что позволит перейти с антрацитовой группы угля на газовую. «Это означает, что по году со следующего отопительного сезона около 2,5−3 млн тонн мы уже сможем сэкономить, то есть не получать антрацитовую группу угля. Было 9 млн тонн потребления, а станет 6 млн тонн. И мы идем дальше. За следующий год сможем уменьшить еще на 2,5−3 млн. Это уже будет абсолютно уменьшенная зависимость», — рассказал Гройсман.

«Поэтому тот, кто говорит, что ничего не сделано, или ничего не понимает, или не видит очевидных вещей. Одно дело говорить, что ничего не делается, а другое дело — взять и сделать. Я уверен в том, что мы обеспечим энергетическую безопасность нашего государства и по электроэнергии, и по газу», — добавил Гройсман.

Премьер отметил, что Украина пока не может отказаться от угля из ДНР и ЛНР. «На определенный период времени нам нужен этот уголь. Поэтому, заблокировав этот уголь и все то, что нужно для металлургического комплекса Украины, в чем есть риск — я здесь стою на позиции обычных украинских граждан — это отключение электроэнергии. Я все сделаю для того, чтобы этого не допустить. Но если запасы угля будут уменьшаться, другого варианта просто не останется», — пояснил он.

Гройсман сообщил, что Украина резко нарастила удельный вес атомной энергетики в балансе электроэнергетики с 47% до 57%. В то же время треть производимой энергии приходится на теплоэнергетику, 9% — на гидроэнергетику, которая также является частью альтернативной энергетики. «Это реальная экономия угля, который раньше сжигался», — уточнил Гройсман.

Он также напомнил, что в июне 2016 года на Днестровской ГАЭС был запущен агрегат — «это 300 МВт электроэнергии, которая производится на гидроэнергетике и замещает сегодня соответственно уголь». Также на Днестровской ГАЭС идет строительство четвертого агрегата на 350 МВт. «Все это уменьшает нашу зависимость от угля антрацитовой группы», — подчеркнул Гройсман.

Кроме того, в сентябре были построены две линии электропередач — от Хмельницкой и Ровенской станций — туда, где был дефицит энергии. «Это еще одно мероприятие, где мы догрузим атомную энергетику», — отметил Гройсман, добавив, что сегодня строится линия от Запорожской атомной электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в энергетическом секторе Украины было введено чрезвычайное положение из-за экономической блокады отдельных регионов Донбасса. Премьер-министр Украины Гройсман, президент Порошенко и фракция «Оппозиционного блока» призвали силовые структуры разблокировать поставки угля из отдельных регионов Донбасса.

Напомним, в январе 2017 года радикалы при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюка начали экономическую блокаду Донецка и Луганска. По состоянию на 16 февраля в Донбассе заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие Украину и отдельные регионы Донбасса. Ранее по транспортным развязкам на Украину из ДНР и ЛНР поставлялся уголь и продукция металлургии. 16 февраля «активисты» начали перекрывать автодороги, в частности, была заблокирована трасса в районе г. Золотое на Луганщине. «Блокадники» требуют освободить украинских пленных солдат из плена ДНР, а также начать борьбу с контрабандой.

Как сообщало «Укртрансгаз», по итогам 2016 г. Украина сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом — до 11 млрд 78,4 млн куб. м. При этом добыча природного газа на Украине в 2016 г, по оперативным данным, увеличилась на 0,7% (на 133,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. — до 20 млрд 29,9 млн куб. м. В 2015 г. Украина сократила добычу газа на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) по сравнению с 2014 г. — до 19,896 млрд куб. м. Предприятия «Нефтегаза Украины» сократили добычу на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) — до 16,032 млрд куб. м, тогда как другие компании увеличили на 16,6% (на 0,549 млрд куб. м), до 3,864 млрд куб. м.