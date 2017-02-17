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«Если Сирия – военный полигон РФ, то Калининград – полигон идеологический»

Политика
Мнение калининградского писателя
Калининградский поэт, член Союза писателей России Александр Красов Калининградский поэт, член Союза писателей России Александр Красов

Калининград, 17 февраля 2017, 18:52 — REGNUM  Если Сирия — военный полигон России, то Калининград — полигон идеологический. Такое мнение высказал калининградский поэт, член Союза писателей России Александр Красов, выступая накануне на заседании литературно-творческого союза «Балтийское вече» в библиотеке им. Алексея Леонова.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что на заседании «Балтийского вече» шло обсуждение темы патриотизма в Калининградской области.

«Если раньше были патриоты и непатриоты, то сегодня вы такого разделения не увидите, — сказал Красов. — Сегодня есть патриоты и псевдопатриоты. Это те люди, которые очень быстро наносят пудру на лицо, очень быстро ориентируются. Сегодня им важно не просто сохраниться, а комфортно сохраниться».

Выступающий так охарактеризовал калининградских псевдопатриотов: «Сейчас в узловых точках, где формируется будущее страны, сосредоточены те кадры, кто прошёл через решето 90-х годов. Кто был просеян, соответствуя идеям Канта, Гайдара, Гозмана. Вот их оставили как истинных носителей глобальных либеральных ценностей. А остальное в их логике — совдеповская подзаборщина, где подразумевается, прежде всего, православие».

Александр Красов считает, что именно на примере Калининградской области российское руководство должно продемонстрировать готовность бороться с пятой колонной.

«Если Сирия — военный полигон для России, где мы показали, на что способны, то Калининград должен стать полигоном идеологическим, — сказал писатель. — Именно здесь, в Калининграде, находятся «доблестные» представителя пятой колонны, которые говорят Западу: «Смотрите, мы ваше всё сохранили! Мы даже шнурки Геббельса постирали, выгладили и под стекло положили. Мы старались». Они таким образом рассчитывают, что если их не по головке погладят, то точно скажут — к ноге. Рядом будете. В цивилизации».

«Но обман в чём, — продолжил Красов. — У Запада есть только один вариант продолжения своего существования — воспользоваться, как писал Вальтер Шубарт, «душой Востока» — то есть душой России, включая сюда полезные ископаемые и рабочие ресурсы. Никаких других вариантов для нас не предусмотрено. Сегодня Запад уже смотрит на Россию через пустое — пока! — орудийное жерло. Смотрит на Воронеж, Великий Новгород, Нарву. Как в 41-м немцы лазали на колокольни, чтобы посмотреть на Москву».

«Но если в 1941 году наш народ готов был встретить врага, жертвуя собой ради строя, ради страны — не количество танков-самолётов, а именно сверхготовность советского населения привела к тому, что мы дошли до Берлина, — то сегодня невольно проскакивает вопрос: А кого мы станем защищать? Кто и кого?» — заключил Александр Красов.

ИА REGNUM уточняет, что два месяца назад ветераны восстановления Калининградской области обратились к патриарху Кириллу с просьбой личного вмешательства, чтобы остановить «явную германизацию региона». Ещё месяцем ранее ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и литераторы Калининградской области обратились к врио губернатора Антону Алиханову с просьбой вмешаться в «агрессивное проникновение германской культуры в общественную жизнь Калининградской области».

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