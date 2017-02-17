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В школах Таджикистана увеличат количество часов преподавания русского языка

Политика
Ранее сообщалось, что для «более глубокого изучения» русского языка на нем будут также вестись уроки труда и физкультуры

Душанбе, 17 февраля 2017, 18:06 — REGNUM  В таджикской школьной программе будет уделено больше внимания изучению русского и английского языков. Об этом сегодня, 17 февраля, пишет ИА «Азия-Плюс», ссылаясь на информацию начальника управления среднего школьного образования Министерства образования и науки Таджикистана Абдуджаббора Алиева.

По его словам, рабочая комиссия в Минобрнауки сейчас решает вопрос о том, на сколько часов будет увеличено преподавание названных предметов. Алиев подчеркнул, что ведомство следует указу президента Эмомали Рахмона об увеличении часов преподавания русского и английского языков.

Сейчас изучению русского языка в таджикских школах посвящено три часа в неделю, а английского — два.

«Таким образом, в учебном году русскому языку отдано 102 часа, а изучению английского — 68», — уточнил чиновник. — Но мы планируем еще на час в неделю увеличить преподавание русского и английского. Но для этого нужны финансы, нужно издавать новые учебники для школьников, искать педагогов», — пояснил представитель министерства.

Кроме того, накануне вице-президент Академии образования при президенте Таджикистана Ирина Каримова на международном круглом столе «Вехи сотрудничества России и Таджикистана: экономика, безопасность и гуманитарные связи» заявила о том, что для популяризации русского языка образовательное ведомство рассматривает возможность преподавания в таджикских школах на русском языке уроков труда и физкультуры.

Напомним, Эмомали Рахмон регулярно поднимает тему необходимости углубления изучения русского языка, нехватки учителей-русистов и соответствующей литературы.

Так, в ходе визита в Душанбе для участия в работе пятого Межпарламентского форума «Таджикистан— Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» в октябре 2016 года Валентина Матвиенко попросила министра образования Таджикистана предоставить данные о том, сколько таджикским школам необходимо учебной литературы на русском языке. Также для решения вопроса дефицита учителей русского языка она предложила направить в эту среднеазиатскую страну группу педагогов из 30 человек, но отметила, что обеспечение их жильем и заработной платой должна на себя взять принимающая сторона.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия поможет обеспечить изучение русского языка в таджикских школах

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