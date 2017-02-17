В Югре единороссы зовут в свои ряды чиновников

Ханты-Мансийск, , 17:35 — REGNUM Перед выборами-2017 в Югре региональное отделение партии «Единая Россия» планирует обрести 1000 новых единороссов"и 500 сторонников. Желательно из числа госслужащих, заявили на брифинге спикер думы ХМАО Борис Хохряков и первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов.

Фактически данным брифингом единороссы Югры дали старт избирательной кампании, которая для них начнется с предварительного голосования 28 мая. В единый день голосования в ХМАО планируются довыборы депутатов окружной думы, выборы глав и депутатов представительных органов местного самоуправления нескольких муниципальных образований и поселенческих советов депутатов.

Отметим, что отделение ЕР ХМАО позиционирует себя как «Команда Югры». Действитнльно, командных слаженных действий региону, где решение проблем лежит на хрупких плечах губернатора Натальи Комаровой, неустанно колесящей по округу, решающей вопросы в ручном режиме, явно не хватает.

«Сегодня «Команда Югры» — это три представителя округа в Государственной думе, два — в Совете Федерации, 26 депутатов в думе автономного округа, 13 депутатов в Тюменской областной думе, 225 депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований и советов депутатов поселений. Это все члены и сторонники партии, югорчане, объединенные целью стабильного и поступательного развития округа. Нашим лидером, человеком, объединившим нас и вдохновляющим на эту работу, является губернатор. Единой командой мы вступаем в предвыборную борьбу и будем честно стремиться оправдать доверие наших избирателей, привлечь новых сторонников и добиться главной цели — победы» — отметил Борис Хохряков.

Что касается новых сторонников, председатель думы ХМАО, он же секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков заявил на брифинге первоочередной задаче — привести в соответствие количество первичных партийных организаций с количеством УИКов. «Сегодня на партийном учете в РО ЕР состоит более 16 тысяч человек. В 22 местных отделениях 674 первичных организации. А избирательных участков в Югре 702. Фактическое покрытие у нас 96%», — заявил Хохряков. И поставил задачу привлечь в этом году в ЕР тысячу новых членов партии и не менее 500 сторонников.

«Решение этой задачи позволит нам, в том числе, обеспечить каждый участок нашими наблюдателями, а значит повысить чистоту избирательного процесса», — отметил Борис Хохряков.

Про «чистоту предвыборного процесса» в регионе, где у партии власти 96% покрытия, в судах Югры рассказывают представители ЛДПР, которым отказали на местном уровне в удовлетворении иска о признании выборов 2016 года в думу округа недействительными из-за массовых нарушений, большинство которых именно от ЕР. В заявлении ЛДПР фигурируют «карусели», «вбросы», «круизное голосование», «преступная перепись протоколов». «Соколы Жириновского» намереваются отстаивать свою правду в Верховном суде.

Скорее всего, речь идет о тотальном политическом контроле всех ветвей власти. Практически об этом сказал в своем выступлении первый заместитель губернатора Югры и член президиума регионального политсовета ЕР Алексей Шипилов.

«У нас партия «Единая Россия» является опорой правительства и президента в реализации инициатив, реформ социально-экономического развития страны и региона. И каждый госслужащий должен себя оценивать не только с профессиональной точки зрения, но и иметь некую политическую ответственность. То есть, если работаешь в госорганах, то должна быть и некая общественно-политическая нагрузка в том числе, а не только исполнение своих профессиональных качеств. Поэтому нам надо трудиться убеждать наших госслужащих, чиновников в том, чтобы они еще получали и статус членов «Единой России». Эта такая некая командная, корпоративная ответственность», — цитирует заявление Алексея Шипилова Znak.com.

Призыв чиновников к консолидации под одним партийным знаменем замгубернатора сопроводил выводом: «Иногда очень сложно найти проблему, обозначить ее. Но еще сложнее найти решение этой проблеме, поэтому я призываю всех помогать в поиске этих решений».

Странно слышать от чиновника, что проблемы нужно искать. Они ведь находятся сами, когда возникают. Примечателен и факт, что член ЕР с 2016 года Алексей Шипилов сделал молниеносную карьеру в партии, став членом президиума политсовета регионального отделения.

Отметим, что Андрей Филатов, которого Алексей Шипилов сменил на посту вице-губернатора, в марте 2013 года, наоборот, вышел из партии «Справедливая Россия». «Работа, которой мне предстоит заниматься, не позволяет мне концентрироваться на своих политических пристрастиях и убеждениях. В условиях развивающейся многопартийности руководитель идеологического блока, на мой взгляд, не может себе позволить лоббировать интересы какой-либо одной политической силы», — сделал тогда Филатов официальное заявление. Лишь покинув пост, он вступил в ряды ЕР.

Напомним, после обработки 100% бюллетеней избирателей, которые пришли на участки 18 сентября 2016 года, наибольшее число голосов в Югре получил общеокружной список кандидатов политической партии «Единая Россия» — 46,87% (205 570 человек). За ЛДПР проголосовало 25,29% избирателей (110 930 человек), за КПРФ — 11,51% (50 505 человек). Партия «Справедливая Россия» набрала 8,07% (35 386 человек). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

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