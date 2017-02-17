Визовый скандал: норвежских парламентариев все еще ждут в Совете Федерации

Осло, , 17:19 — REGNUM Приглашение председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева, направленное норвежским коллегам, по-прежнему остается в силе. Как сообщает ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 февраля, посольство РФ в Норвегии заявило на своей странице в социальной сети Facebook.

Россия предоставляет норвежской стороне право решать, приезжать ли в Москву для встречи с коллегами или нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация комитета по международным делам и обороне норвежского Стортинга должна была посетить Москву 2−3 февраля, однако двум парламентариям было отказано в выдаче визы. Как выяснилось, члены комитета Трине Скай Гранде и Борд Вегар Сульхьелль ранее попали в так называемый стоп-лист. В посольстве России в Норвегии отмечают, что 29 ноября 2016 года — задолго до предполагаемого визита — МИД королевства получил два списка с именами тех лиц, кому Россия отказывает во въезде. Российское дипведомство подчеркивает, что составление черных списков стало ответной мерой на антироссийские действия Осло — присоединение в 2014 году к персональным санкциям Евросоюза, а также ужесточение порядка въезда на Шпицберген для российских граждан, что является дискриминацией.

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В посольстве РФ в Норвегии сообщили также, что для разрешения конфликтной ситуации российскими дипломатами был предложен компромисс — обоюдно изъять из черных списков некоторое одинаковое количество фамилий, но норвежская сторона это предложение отвергла. «Иллюзий ни у кого быть не должно. Мы не на благотворительном вечере. В случае повторного внесения документов на визу для Трине Скай Гранде и Борда Вегара Сульхьелля они вновь получат отказ», — предупредило российское дипведомство.

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