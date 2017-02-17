Новый глава ГУ Минюста представлен руководству Санкт-Петербурга

Он служил в органах прокуратуры и работал в юридических вузах

Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Министр юстиции РФ Александр Коновалов 17 февраля в Петербурге официально представил руководству города нового начальника Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу Дмитрия Смирнова.

С вступлением в должность Смирнова поздравили губернатор Георгий Полтавченко, глава Заксобрания Вячеслав Макаров, главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко и заместитель генерального прокурора РФ Александр Гуцан.

По словам Георгия Полтавченко, петербургское законодательство во многом считается образцовым для других регионов. Об этом свидетельствует тот факт, что власти Крыма и Севастополя взяли за основу для своих правовых актов петербургские законы. «Высокий уровень нашего законодательства во многом обусловлен эффективной работой юристов Главного управления Министерства юстиции по Санкт-Петербургу», — сказал губернатор.

Вячеслав Макаров, в свою очередь, отметил конструктивное сотрудничество ГУ Минюста с органами власти города. «Оно не раз оказывало Законодательному собранию помощь в экспертизе проектов нормативных актов, предоставляло консультации по сложным вопросам законодательства», — добавил спикер.

Дмитрий Смирнов родился в Санкт-Петербурге в 1970 году. Около 20 лет служил в органах прокуратуры, был прокурором Петроградского района. Работал заместителем директора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ. С июня 2016 года — заместитель начальника Главного управления Минюста по Санкт-Петербургу. С августа 2016 года исполнял обязанности начальника Главка.