Жириновский рассказал, чем ему обязан Трамп
Лидер ЛДПР сослался на генетическую память
Москва, 17 февраля 2017, 16:55 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил победу президента США Дональда Трампа на выборах генетической памятью, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
«Недавно я рассказывал: многие русские, проживающиеся сегодня в Америке, их миллионы, они голосовали за Трампа, потому что в молодости они были здесь, у нас, и 25 лет назад видели меня кандидатом в президенты. «Мы помним, вот такой же у нас был Жириновский» ‑ и голосовали за Трампа», — отметил депутат Госдумы.
«Поэтому Трамп мне обязан… Знали меня… Это воспоминание генетически сработало голосовать за Трампа», — отметил Жириновский.
Победу на выборах Трамп одержал под лозунгом «Make America Great Again», что значит «Сделаем Америку вновь великой».
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