СМИ: Япония планирует производить больше военных кораблей

Производство будет увеличено до двух кораблей в год

Токио, , 16:50 — REGNUM Правительство Японии планирует ускорить реализацию программы строительства военных кораблей и увеличить производство до двух фрегатов в год, сообщает 17 февраля Reuters со ссылкой на собственный источник.

Фрегаты необходимы для патрулирования в спорном районе Южно-Китайского моря. Предполагается строительство восьми кораблей с меньшим водоизмещением. Начиная с апреля 2018 года, японские судостроительные верфи будут производить два корабля водоизмещением в 3 тыс. тонн. Ожидается, что они будут предназначены для борьбы с подводными лодками и смогут выполнять функции тральщика.

Напомним, раньше предполагалось ежегодное строительство одного эсминца водоизмещением в 5 тыс. тонн.

Спорные острова Сенкаку до 1972 года находились под контролем США, затем они были переданы Японии. Токио утверждает, что острова принадлежали Японии с 1895 года, а до этого были ничейными. В свою очередь, Китай заявляет, что данные острова были включены в состав Китайской империи еще 600 лет назад.

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