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Кремль ответил на заявление беглых экс-депутатов Госдумы о Крыме

Политика
Вороненков и Максакова потеряли лицо

Москва, 17 февраля 2017, 16:48 — REGNUM  Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления беглых бывших депутатов Государственной думы Дениса Вороненкова и Марии Максаковой о якобы принудительном голосовании за присоединение Крыма к Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 17 февраля.

Напомним, Вороненков в своем интервью журналистам, после того, как стало известно о его бегстве в Киев, заявил, что голосование на референдуме по воссоединению Крыма с Россией было якобы принудительным, а советник президента России Владислав Сурков был якобы против этого процесса.

Песков заявил, что не может согласится с такими утверждениями.

«Нет, я не могу согласиться с такими утверждениями. Был свидетелем практически всех процессов, все было не так, как рассказывают бывшие депутаты», — сказал Песков.

Журналисты уточнили у Пескова, какова была позиция Суркова по вопросу Крыма. Пресс-секретарь президента России ответил, что Сурков выступал за присоединение. «Мне неизвестно, чтобы кто-то выступал против», — добавил он.

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Воссоединение Крыма с Россией
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