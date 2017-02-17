Кремль ответил на заявление беглых экс-депутатов Госдумы о Крыме

Москва, , 16:48 — REGNUM Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления беглых бывших депутатов Государственной думы Дениса Вороненкова и Марии Максаковой о якобы принудительном голосовании за присоединение Крыма к Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 17 февраля.

Напомним, Вороненков в своем интервью журналистам, после того, как стало известно о его бегстве в Киев, заявил, что голосование на референдуме по воссоединению Крыма с Россией было якобы принудительным, а советник президента России Владислав Сурков был якобы против этого процесса.

Песков заявил, что не может согласится с такими утверждениями.

«Нет, я не могу согласиться с такими утверждениями. Был свидетелем практически всех процессов, все было не так, как рассказывают бывшие депутаты», — сказал Песков.

Журналисты уточнили у Пескова, какова была позиция Суркова по вопросу Крыма. Пресс-секретарь президента России ответил, что Сурков выступал за присоединение. «Мне неизвестно, чтобы кто-то выступал против», — добавил он.