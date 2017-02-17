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В 2017 году построят более 3 тыс. объектов военной инфраструктуры — Шойгу

Политика
Это повысит способность группировок войск решать задачи по предназначению, обеспечит надлежащие условия хранения вооружения и техники

Москва, 17 февраля 2017, 16:44 — REGNUM  Сбалансированное развитие видов и родов войск Вооружённых сил РФ, а также темпы перевооружения армии и флота напрямую зависят от готовности современной обеспечивающей инфраструктуры. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ, сообщили в министерстве.

По словам Шойгу, «в условиях ограниченного бюджетного финансирования планирование мероприятий капитального строительства должно быть всесторонне выверено и учитывать потребности всех видов и родов войск — особенно в объектах, которые влияют на боевую мощь Вооружённых сил РФ».

«В 2017 году предусматривается ввести в эксплуатацию 3 166 объектов военной инфраструктуры (зданий и сооружений). Это соответственно повысит способность группировок войск решать задачи по предназначению, обеспечит надлежащие условия хранения вооружения, техники и боеприпасов», — сказал министр.

«Подчеркну, что выполнение производственной программы будет находиться на жёстком контроле государственного заказчика и Национального центра управления обороной Российской Федерации», — отметил Шойгу.

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