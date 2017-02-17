На пост мэра Ярославля претендует 8 человек

Ярославль, , 17:20 — REGNUM Конкурсная комиссия по выборам мэра Ярославля завершила прием документов от претендентов на этот пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Стать мэром пожелали бывший заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков, главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, бывший муниципальный служащий Сергей Скорюков, строитель Андрей Варин, адвокат Игорь Климов, исполняющий обязанности мэра города Владимир Слепцов, индивидуальный предприниматель Елена Лешукова, а также сотрудник администрации одного из районов Олег Мельников. 27 февраля конкурсная комиссия проверит представленные кандидатами документы и соответствие кандидатов условиям конкурса.

Окончательный выбор сделают депутаты муниципалитета. Ожидается, что это произойдет на заседании городского представительного органа 1 марта 2017 года.

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