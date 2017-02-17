Апробирование системы борьбы с крылатыми ракетами продолжится – Шойгу

Войска ВВО будут обеспечены новым и современным вооружением, военной и специальной техникой

Москва, , 16:31 — REGNUM Минобороны РФ продолжит апробировать систему борьбы с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования в Восточном военном округе (ВВО). Об этом сегодня, 17 февраля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ, сообщили в министерстве.

Шойгу напомнил, что в 2016 году боевые возможности ВВО были увеличены для обеспечения национальных интересов РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В дальнейшем предстоит продолжить обеспечивать войска новым и современным вооружением, военной и специальной техникой, апробировать систему борьбы с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, совершенствовать систему мобилизационного развертывания, строить объекты военной инфраструктуры», — сказал Шойгу.