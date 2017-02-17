Оборонные компании США и ФРГ подписали меморандум о взаимопонимании

Меморандум подписан между Rheinmetall и Raytheon

Берлин, , 16:23 — REGNUM Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американский производитель вооружений Raytheon подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в области военной техники, сообщает 17 февраля Reuters.

Партнерство должно объединить опыт Raytheon в создании систем ПВО и крылатых ракет «Томагавк» с опытом концерна Rheinmetall, который специализируется в машиностроении, производстве военной техники и комплектующих для автомобилей.

Американская компания Raytheon стремится получить оборонные заказы от стран НАТО в связи с ожидаемым наращиванием расходов со стороны Североатлантического альянса.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты слишком много тратят на содержание Североатлантического альянса и фактически в одиночку обеспечивают безопасность своих европейских союзников.

По мнению Трампа, европейские члены НАТО должны «платить» за обеспечение своей безопасности со стороны США.

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