Боевая мощь Восточного ВО за год повысилась на 10% — Шойгу

Москва, , 16:19 — REGNUM Боевая мощь Восточного военного округа (ВВО) увеличена в 2016 году для обеспечения национальных интересов РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ, сообщили в министерстве.

«В 2016 году Восточным ВО проделана большая работа по оптимизации организационно-штатной структуры, наращиванию боевого состава войск, оснащению соединений и воинских частей новым и модернизированным вооружением и военной техникой, а также по увеличению интенсивности оперативной и боевой подготовки», — сказал Шойгу.

«В частности, проведено 56 организационных мероприятий, задачи по комплектованию войск военнослужащими по контракту выполнены на 100%, количество батальонных тактических групп доведено до 20, в войска поступило 723 единицы основных образцов вооружения, военной и специальной техники», — привел цифры министр.

«В результате боевая мощь ВВО повысилась более чем на 10%. Значительно возрос уровень подготовки личного состава и органов военного управления. Об этом свидетельствуют итоги внезапных проверок и хорошие результаты, которые команды округа показали на прошедших Армейских международных играх», — отметил Шойгу.