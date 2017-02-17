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СМИ Грузии: Действия России меняют картину безопасности в Европе

Политика
Грузинские эксперты объясняют причины тайного размещения Россией новых оперативно-тактических ракетных комплексов на юго-западе страны

Тбилиси, 17 февраля 2017, 16:16 — REGNUM  «Россия фактически перешла на размещение наступательных типов вооружения. Это в первую очередь опасно потому, что прямо касается нашей национальной безопасности. Указанными ракетными системами Россия может свободно, без всяких столкновений, достичь Грузии и из Волгограда». Так грузинский военный эксперт Вахтанг Маисая прокомментировал информацию американских СМИ о новых оперативных зенитно-ракетных комплексах, тайно размещенных Москвой на юго-западе страны.

По оценке эксперта, это серьезное нарушение, которое создает угрозу как безопасности Европы, так и национальной безопасности Грузии. При этом, о каком конкретно типе ракет идет речь, Маисая пока не знает, но утверждает, что Россия в тайной обстановке либо произвела модернизацию уже имеющихся комплексов, либо создала новые ракеты.

По мнению грузинского политолога Сосо Цинцадзе, у Москвы на все ее действия имеются свои доводы и оправдания, и такие решения спонтанно там не принимаются. Он отметил, что это ответ России на призыв президента США вернуть Крым Украине.

«Москва заявляет, что это не нарушение, и меня это не удивляет, так как у Кремля всегда есть своя правда. К тому же такие решения спонтанно не принимают. Трамп заявил, что Россия должна вернуть Крым, и Москва не замедлила с ответом. Это ответ, характерный для московской дипломатии», — констатировал Цинцадзе.

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