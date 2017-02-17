Пятница, 17 Февраля 2017 года
16:56:42 МСК

Товарооборот между Узбекистаном и Великобританией в 2016 году вырос на 43%

Политика
Военное сотрудничество между странами продолжает развиваться на взаимовыгодной основе, отмечает дипмиссия

Ташкент, 17 февраля 2017, 16:06 — REGNUM  Товарооборот между Британией и Узбекистаном составил 151,3 миллиона долларов, взаимная торговля выросла на 43% по сравнению с 2015 годом, говорится в сообщении посольства Великобритании в Ташкенте.

«Экспорт в Великобританию из Узбекистана включает черные металлы и хлопок. Основные статьи импорта из Великобритании — услуги, техника и оборудование, химикаты, фармацевтические препараты и потребительские товары», — отмечает посольство.

В сообщении подчеркивается, что британское посольство продолжает укреплять сотрудничество с Узбекистаном в плане развития торговых, экономической и инвестиционных отношений, поощрять и укреплять прямые контакты между узбекскими и британскими компаниями, поддерживать торговые делегации.

«В частности, такое сотрудничество укрепляется через узбекско-британский совет по торговле и промышленности (УБСТП)», — отмечает посольство.

В документе также указывается на важность военного сотрудничества между Великобританией и Узбекистаном.

Посольство выразило «благодарность за помощь Узбекистана и неизменную поддержку транзитных соглашений, которые содействуют военным операциям Великобритании в Афганистане». «Военное сотрудничество между нашими странами постоянно росло и продолжает развиваться на взаимовыгодной основе. Среди многих других известных успехов мы гордимся тем, что Великобритания стала первой страной, которая подписала соглашение в сфере военного образования между нашими военными академиями», — отмечается в сообщении.

Напомним, заседания Узбекско-британского совета по торговле и промышленности, учрежденного в 1994 году, проводятся ежегодно.

Сопредседателями совета являются Министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Эльёр Ганиев и Барбара Хэй, которая ранее работала послом Великобритании в Узбекистане.

Поданным МИД Узбекистана, за последние несколько лет страну посетили более 40 британских делегаций для проведения в том числе и межмидовских политконсультаций, а также в рамках диалога по Афганистану.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Средней Азии
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Экспорт мазута из Белоруссии через Украину: «Сугубо экономический вопрос»
МинскБелоруссия Поставки мазута Экономика
NB!
17.02.17
ДНР и ЛНР собрались спасать жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
17.02.17
Анастасия СуховерковаМеркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Киеве обвинили РФ в использовании «втемную» людей при блокаде Донбасса
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
НовосибирскРоссия Строительство метрополитена Общество
NB!
17.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
КиевУкраина Главное о Ватикане Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Якутия: «Потребители отапливают улицы»
ЯкутскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет
ПекинКитай Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
«Вопиющая ситуация» в Оренбуржье: главврач объявил о сокращении штата
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
NB!
17.02.17
И снова в круге первом: новосибирцы недовольны перерасчетом за отопление
НовосибирскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Общество
ещё главное