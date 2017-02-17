Товарооборот между Узбекистаном и Великобританией в 2016 году вырос на 43%

Ташкент, , 16:06 — REGNUM Товарооборот между Британией и Узбекистаном составил 151,3 миллиона долларов, взаимная торговля выросла на 43% по сравнению с 2015 годом, говорится в сообщении посольства Великобритании в Ташкенте.

«Экспорт в Великобританию из Узбекистана включает черные металлы и хлопок. Основные статьи импорта из Великобритании — услуги, техника и оборудование, химикаты, фармацевтические препараты и потребительские товары», — отмечает посольство.

В сообщении подчеркивается, что британское посольство продолжает укреплять сотрудничество с Узбекистаном в плане развития торговых, экономической и инвестиционных отношений, поощрять и укреплять прямые контакты между узбекскими и британскими компаниями, поддерживать торговые делегации.

«В частности, такое сотрудничество укрепляется через узбекско-британский совет по торговле и промышленности (УБСТП)», — отмечает посольство.

В документе также указывается на важность военного сотрудничества между Великобританией и Узбекистаном.

Посольство выразило «благодарность за помощь Узбекистана и неизменную поддержку транзитных соглашений, которые содействуют военным операциям Великобритании в Афганистане». «Военное сотрудничество между нашими странами постоянно росло и продолжает развиваться на взаимовыгодной основе. Среди многих других известных успехов мы гордимся тем, что Великобритания стала первой страной, которая подписала соглашение в сфере военного образования между нашими военными академиями», — отмечается в сообщении.

Напомним, заседания Узбекско-британского совета по торговле и промышленности, учрежденного в 1994 году, проводятся ежегодно.

Сопредседателями совета являются Министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Эльёр Ганиев и Барбара Хэй, которая ранее работала послом Великобритании в Узбекистане.

Поданным МИД Узбекистана, за последние несколько лет страну посетили более 40 британских делегаций для проведения в том числе и межмидовских политконсультаций, а также в рамках диалога по Афганистану.