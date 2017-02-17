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Россия отправляет в ДНР 60-й по счету гуманитарный конвой

Политика
В республику везут детское питание и предметы первой необходимости

Донецк, 17 февраля 2017, 16:02 — REGNUM  Во вторник, 21 февраля, на территорию Донетчины, которая контролируется ДНР, прибудет первый в 2017 году гуманитарный конвой из Российской Федерации. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

«21 февраля в Донецкую Народную Республику прибывает 60-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. Колонна будет сформирована из 11 автомобилей (в том числе 5 автомобилей — сопровождение)», — говорится в сообщении.

Российская сторона направит в ДНР детские продуктовые наборы (197 тонн) и предметы первой необходимости. «По предварительным данным, общий вес груза составит 204 тонны, в его основу войдут детские продуктовые наборы (197 тонн), предметы первой необходимости (7 тонн). В конвой также будет входить один целевой груз для Донецкого академического театра кукол. Разгрузка будет происходить на складе в Донецке», — отмечается в материале.

Напомним, жители ДНР и ЛНР регулярно (1 раз в месяц) получают гуманитарную помощь от Украины и Международного комитета Красного Креста. В частности, во всех населенных пунктах ДНР и ЛНР действуют пункты выдачи продуктовых наборов от Гуманитарного штаба Рината Ахметова и Красного Креста. В то же время гуманитарная помощь из России раньше была положена только людям с инвалидностью, а с 2016 года содержит только детское питание. При этом российская гуманитарная помощь выдавалась раз в три месяца.

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