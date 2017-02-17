Захарченко считает, что теперь ДНР имеет право претендовать на весь Донбасс

Донецк, , 16:00 — REGNUM Жители Донбасса, проживающие на подконтрольной Украине территории, могут и дальше получать образование и медицинские услуги на территориях ДНР и ЛНР. Об этом 17 февраля в Луганске (под контролем ЛНР) на совместном брифинге заявили главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

«В эту программу будут входить несколько блоков. Первый — это социальный пакет: медицина и образование. По данным за 2016 год, в лечебных учреждениях ДНР проходили лечение порядка 17 тысяч человек, которые являются жителями временно оккупированной территории Донецкой области со стороны Украины, либо жители Харьковской, Днепропетровской и других областей. На сегодня порядка тысячи студентов из Украины учатся у нас. Кроме того, в программу включена забота о ветеранах. Мы обязаны помнить о тех людях, которые дали возможность нам жить, и праздники, которые значимы для нашего народа — это 9 Мая, 23 февраля и т.д. Это программа также включает экологическую безопасность», — сказал Захарченко.

Он заверил, что ДНР не бросает своих людей. «Мы обязаны будем требовать допуска наших комиссий к предприятиям, которые находятся на территории Украины и могут угрожать экологической катастрофой для нашей земли. Данная программа позволит нам дать понять Украине, что мы своих людей не бросаем. Это, наверное, самая главная наша задача», — отметил Захарченко.

По его словам, программа оказания гуманитарной помощи подкрепляет право ДНР на всю территорию Донецкой области. «Сегодня перед миссией ОБСЕ стоит основная задача — помощь Украине. Ведь СММ ОБСЕ и появилась на нашей земле по приглашению этой страны. Программа, которую мы сегодня озвучили, стала первой подобной программой на политическом олимпе наших республик. Мы не только заявили о правах на свою территорию, но и делом подтвердили, что мы не забываем о своих городах. Я думаю, что мировые лидеры, в частности Европа, задумаются об этом, и уже в ближайшие часы начнутся процессы, которые позволят в скором времени что-то решить», — считает Захарченко.

Также Захарченко пообещал улучшить условия прохождения блокпостов ДНР гражданами, пересекающими границу Украины и ДНР. «Ни для кого не секрет, что проблемы на блокпостах существуют, и мы предпримем усилия для их устранения и создадим наиболее комфортные условия для прохождения гражданами границ. Уже есть договоренность об установке пунктов обогрева и присутствии машин «скорой помощи». Но прежде всего мы должны обеспечить безопасность наших граждан», —призвал Захарченко, пообещав на каждом блокпосте открыть консультационный центр для оказания юридической помощи гражданам.

В свою очередь, глава ЛНР Плотницкий дополнил: «И в ЛНР, и в ДНР уже учатся жители не только наших временно оккупированных территорий, учатся и лечатся жители всей Украины. К нам приезжают из Киева, студенты из Львовской, Тернопольской и других областей. Мы никогда, в отличие от официального Киева, не закрывали границы для людей. Сегодня мы говорим открыто о том, что если кто-то нуждается в медицинской или другой помощи, пусть приезжают. Мы честно говорим, что у нас есть определенные сложности, но экономить на людях мы не будем. Если кто-то боится, вы должны знать, что на территории ЛНР и ДНР всегда обеспечен правопорядок и никто не ущемляется в правах», — заверил Плотницкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты социсследования на подконтрольных Украине территориях Донетчины и Луганщины. Согласно полученным данным, подавляющее большинство — 75% жителей украинской части Донбасса считают, что области должны в той или иной форме остаться частью Украины.

Более трети опрошенных (32%) считают, что области должны быть частью Украины на тех же правах, что и раньше (53% жителей остальной Украины разделяют это мнение). 35% хотят получить дополнительные полномочия в рамках реформы по децентрализации (20%), а 8% ожидают автономии областей в составе Украины (6%).

Лишь 3% жителей Донбасса считают, что контролируемые ДНР и ЛНР районы региона должны оставаться в статусе непризнанных республик (среди жителей остальной Украины так считают 7%). 7% хотят отдать Донбасс в состав России (2% жителей остальной Украины согласны), еще 1% хочет видеть Донбасс независимой страной (1%).

Справка: исследования социологической группы «Рейтинг» проходили при поддержке правительства Канады в ноябре 2015 года. Всего было опрошено 1800 человек старше 18 лет во всех регионах Украины кроме Крыма и части Донбасса, которая контролируется ДНР и ЛНР. В подконтрольных районах Донбасса было опрошено 1284 людей. Возможная погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, сегодня лидеры ДНР и ЛНР презентовали «программу оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса». Примечательно, что программа гуманитарной помощи от Захарченко и Плотницкого не предусматривает трудоустройство и предоставление временного жилья возможным переселенцам. «…мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса. Основными направлениями программы гуманитарной помощи являются, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и в-третьих, помощь разделенным семьям. Отдельно хотим подчеркнуть, что созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения», — говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР.