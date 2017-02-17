Штаб Фийона: Он пойдет до конца

Официальный представитель бывшего главы французского правительства уверен в кандидате от своей партии

Париж, , 15:39 — REGNUM Официальный представитель кандидата на пост президента Франции от Республиканской партии Тьерри Солер заявил 17 февраля, что Франсуа Фийон пойдет до конца в президентской гонке, сообщает Europe1.

«Франсуа Фийон — кандидат и он будет идти до конца этих выборов», — отметил он.

Напомним, бывший премьер-министр Франции оказался втянут в скандал с участием своей супруги, которую он, как сообщала французская пресса, устроил фиктивно на государственную службу. Ранее прокуратура страны продлила следствие по его делу, которое уже прозвали «Пенелопа-гейт».

На фоне скандала появилась информация о том, что Республиканская партия может отказаться от своего выдвиженца и найти нового кандидата на пост главы Елисейского дворца. В свою очередь, Фийон заявил, что альтернативы его кандидатуре нет.

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