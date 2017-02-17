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Фальсификация выборов в Самарской области: уволены 5 членов УИК

Политика
Избирком Самарской области провел расследование фактов фальсификации выборов в Госдуму и в областной парламент 18 сентября 2016 года

Самара, 17 февраля 2017, 15:39 — REGNUM  16 февраля 2017 года решением территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Самары освобождены досрочно пять членов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2506. Такую информацию опубликовал региональный избирком, сообщает ИА REGNUM.

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Такое решение принято на основании результатов проведенной рабочей группой Избирательной комиссии Самарской области проверки по обращению депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, а также видеоматериалу, размещенному в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» «Как воровали голоса на выборах в Самарской области. Фильм-расследование Михаила Матвеева», констатирует облизбирком.

В заключении рабочей группы указано на ряд нарушений требований действующего избирательного законодательства, допущенных членами УИК № 2506 при проведении выборов депутатов федерального и регионального парламентов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. В результате ТИК Железнодорожного района города Самары были даны поручения, в рамках исполнения которых председатель А.Я. Алтухов, заместитель председателя О.В. Батаева, секретарь С.И. Бирюкова, а также члены УИК № 2506 с правом решающего голоса Л.И. Алтухова и С.П. Андреев сложили свои полномочия.

В настоящее время в состав УИК № 2506 назначены новые члены комиссии с правом решающего голоса взамен выбывших.

С составом данной комиссии, как и других участковых комиссий Самарской области, планируется проведение усиленного курса обучения, в целях обеспечения законности предстоящих избирательных процессов на территории региона, отмечают в ведомстве.

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А также: Фальсификация выборов в Самарской области: заведено второе уголовное дело

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарской области продолжаются скандалы, связанные с подменой избирательных голосов. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР региона возбуждены уголовные дела по статье «Фальсификация итогов голосования». Предметом изучения стали выборы в Госдуму и Самарскую губернскую думу 18 сентября 2016 года на избирательных участках № 0708 и №0707, расположенных в селе Рождественно Волжского района.

По версии следствия, 18 сентября 2016 года на этих избирательном участках в ходе выборов депутатов Самарской губернской думы шестого созыва, депутатов Госдумы седьмого созыва, были сфальсифицированы подписи от имени избирателей в списке избирателей и незаконно получены избирательные бюллетени.

Напомним также, в октябре 2016 года в Самаре член избиркома Наталья Баранова заявила об участии в фальсификации итогов выборов в губернскую думу 18 сентября. А глава Самарского облизбиркома Вадим Михеев выразил надежду на «помощь в определении круга лиц, которые могли оказывать административное давление на председателя и членов участковой избирательной комиссии с целью фальсификации итогов голосования».

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Читайте ранее в этом сюжете: Выборами президента РФ Самарский избирком займется под руководством Михеева

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