Суд Испании обязал принцессу Кристину заплатить штраф

Мадрид, , 15:33 — REGNUM Суд Испании признал принцессу Кристину невиновной в налоговом мошенничестве, в отличие от ее мужа, приговоренного к шести годам тюремного заключения. Об этом сообщает Associated Press.

Несмотря на то, что принцесса Кристина признана невиновной, суд постановил, что она должна заплатить штраф €265 тыс. По мнению суда, она имела косвенную выгоду от махинаций супруга.

Ее муж был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и прочих финансовых преступлениях. Он приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Осужденный может обжаловать решение в Верховном суде.

Напомним, принцесса Кристина и ее супруг Иньяки Урдангарин были обвинены в незаконном присвоением миллионов евро из государственной казны, которые были выделены на проведения различных мероприятий.

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