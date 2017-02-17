Пятница, 17 Февраля 2017 года
15:25:39 МСК

Вице-премьеры Узбекистана и Киргизии обсудили приграничные вопросы

Политика
Узбекистана и Киргизии за прошедшие два месяца согласовали позиции по 49 участкам линии госграницы

Ташкент, 17 февраля 2017, 15:21 — REGNUM  Вице-премьер правительства Узбекистана Адхам Икрамов и его коллега из Киргизии Джениш Разаков провели встречу в Ферганской области Узбекистана, в ходе которой обсудили ряд приграничных вопросов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве Узбекистана.

По его словам, стороны обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы, а также меры по упрощению пересечения границы гражданами двух стран.

В состав правительственных делегаций были включены представители государственных и общественных организаций. А в рамках встречи в драматическом театре города Оша (Киргизия) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 24-летию установления дипотношений между двумя странами.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан и Киргизия за прошедшие два месяца согласовали позиции по 49 участкам линии госграницы.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в успешном завершении совместных работ по делимитации и демаркации госграницы.

26 октября делегация Узбекистана совершила «визит дружбы» в Киргизию с целью укрепления дружественных добрососедских отношений.

До этого, 1 октября, дружеский визит в Узбекистан совершила делегация Киргизии во главе с первым вице-премьером страны Мухамметкалы Абулгазиевым.

Напомним, из-за незавершенности процесса делимитации границ на спорных территориях ранее нередко происходили конфликты между гражданами Узбекистана и Киргизии. Страны также имеют ряд других нерешенных вопросов, в частности, в сфере водораздела.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Средней Азии
Главное сегодня
NB!
17.02.17
ДНР и ЛНР собрались спасать жителей Донбасса под контролем Киева
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
17.02.17
Анастасия СуховерковаМеркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Киеве обвинили РФ в использовании «втемную» людей при блокаде Донбасса
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
КиевУкраина Главное о Ватикане Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Якутия: «Потребители отапливают улицы»
ЯкутскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет
ПекинКитай Операции по смене пола Общество
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
«Вопиющая ситуация» в Оренбуржье: главврач объявил о сокращении штата
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Общество
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное