Вице-премьеры Узбекистана и Киргизии обсудили приграничные вопросы

Узбекистана и Киргизии за прошедшие два месяца согласовали позиции по 49 участкам линии госграницы

Ташкент, , 15:21 — REGNUM Вице-премьер правительства Узбекистана Адхам Икрамов и его коллега из Киргизии Джениш Разаков провели встречу в Ферганской области Узбекистана, в ходе которой обсудили ряд приграничных вопросов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве Узбекистана.

По его словам, стороны обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы, а также меры по упрощению пересечения границы гражданами двух стран.

В состав правительственных делегаций были включены представители государственных и общественных организаций. А в рамках встречи в драматическом театре города Оша (Киргизия) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 24-летию установления дипотношений между двумя странами.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан и Киргизия за прошедшие два месяца согласовали позиции по 49 участкам линии госграницы.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в успешном завершении совместных работ по делимитации и демаркации госграницы.

26 октября делегация Узбекистана совершила «визит дружбы» в Киргизию с целью укрепления дружественных добрососедских отношений.

До этого, 1 октября, дружеский визит в Узбекистан совершила делегация Киргизии во главе с первым вице-премьером страны Мухамметкалы Абулгазиевым.

Напомним, из-за незавершенности процесса делимитации границ на спорных территориях ранее нередко происходили конфликты между гражданами Узбекистана и Киргизии. Страны также имеют ряд других нерешенных вопросов, в частности, в сфере водораздела.