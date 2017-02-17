Отношения Италии и РФ должны строиться на прагматизме — Лавров

Он также поздравил Альфано со вступлением в должность

Бонн, Германия, , 15:16 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Италии Анджелино Альфано в Германии заявил о прагматизме, как двигателе отношений России и Италии.

Встреча глав МИД России и Италии проходила на полях саммита министров иностранных дел стран G20 в Бонне. По словам Лаврова, прагматизм — это то, что двигает отношения России и Италии.

«Мы полагаем, что так должно быть и впредь», — сказал Лавров. Он также поздравил Альфано со вступлением в должность.

«Я уверен, что ваш опыт и знания помогут обеспечить преемственность в наших отношениях, которые мы ценим и которые важны для нас даже при нынешних трудностях», — сказал глава МИД РФ.

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